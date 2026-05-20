الألعاب الخليجية.. رماة الإمارات يتألقون في ميادين لوسيل

أحرز منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» ميداليتين برونزيتين ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، المقامة حاليًا على ميادين لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشاد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، كابتن منتخب الإمارات، بالنتيجة، مؤكدًا أن رماة المنتخب «كانوا على قدر المسؤولية»، وواصلوا سلسلة الإنجازات التي تحققت مؤخرًا على الميادين ذاتها خلال بطولة آسيا للرماية، حين أحرز المنتخب الميدالية البرونزية القارية.

وقال إن النتائج تمثل «بداية جيدة لموسم حافل»، معربًا عن أمله في مواصلة حصد الميداليات على مختلف الأصعدة.

وأضاف أن البطولة شهدت مشاركة أبطال عالميين وأولمبيين، وأن المنافسات اتسمت بالقوة والإثارة، مشيرًا إلى أن رماة الإمارات كانوا قريبين من إحراز الميدالية الفضية في منافسات الفردي والفرق.

ووجه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الإماراتية واتحاد الإمارات للرماية على الدعم والتسهيلات المقدمة للمنتخب خلال البطولة.

كما هنأ الرماة المشاركين في الإنجاز، وهم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، وسيف مانع الشامسي، ويحيى سهيل المهيري.

واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في منافسات الفرق برصيد 341 طبقًا، متأخرًا بثلاثة أطباق عن المنتخب الكويتي صاحب الميدالية الفضية برصيد 344 طبقًا، فيما تُوج المنتخب القطري بالميدالية الذهبية بعد تسجيله 354 طبقًا.