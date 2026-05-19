راشد بن حمدان يستقبل أبطال «العميد» المتوجين بـ25 بطولة في موسم استثنائي

في احتفالية كبرى تعكس الدعم غير المحدود للرياضة والرياضيين، وترسخ مكانة نادي النصر كونه إحدى القلاع القيادية للحركة الرياضية في دولة الإمارات، استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، فرق الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، والذين سطروا بجهودهم مَلحمة تاريخية وموسماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، تُوج بحصاد وافر بلغ 25 بطولة محلية في الموسم الرياضي 2025-2026.



شهد الاستقبال الكريم حضوراً رفيع المستوى، تقدمه معالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الشرف لنادي النصر الرياضي، ومعالي مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، إلى جانب أصحاب السعادة والمعالي أعضاء مجلس الشرف الجدد يتقدمهم الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، والذين أعربوا عن اعتزازهم البالغ بالانضمام إلى هذا الصرح الرياضي العريق، مؤكدين التزامهم التام بتكامل الجهود لدفع مسيرة النادي نحو آفاق جديدة من التميز الرياضي والمجتمعي.

كما حضر الاستقبال أعضاء مجلس إدارة النادي، ومجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وسط أجواء احتفالية غامرة ومشاعر فخر بمسيرة «العميد» الذهبية.



أشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بجميع اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية الذين تسلحوا بعزيمة الأبطال لرفع اسم نادي النصر عالياً فوق منصات التتويج، مؤكداً: «إن هذا الحصاد المشرف ليس وليد الصدفة، بل هو الثمرة الطبيعية للتخطيط الاستراتيجي السليم، والعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد، والدعم المستدام لقطاع الألعاب الرياضية». ودعا الشيخ راشد، الجميع إلى مواصلة العطاء والحفاظ على هذه المكتسبات التاريخية ليبقى النصر دائماً في طليعة الصدارة.



من جانبه، ثمن معالي مطر محمد الطاير، الرؤية الطموحة للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، التي أسهمت في ترسيخ نهج مؤسسي متكامل يقود مسيرة التطوير والتميّز في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن النجاحات المتواصلة التي يحققها النادي تعكس عملاً استراتيجياً قائماً على التخطيط السليم، والاستثمار في الكفاءات، وبناء منظومة رياضية قادرة على المنافسة واستدامة الإنجازات.



وقال معاليه إن اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف، ستواصل توفير الدعم والتمكين لمجالس الإدارات وشركات النادي، بما يعزز استمرارية الإنجازات ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة، لترسيخ مكانة «العميد» قطباً ريادياً للرياضة الإماراتية.



بدوره، أعرب معالي مروان أحمد بن غليطة عن بالغ تقديره للاستقبال الكريم لرئيس النادي، مشيداً بنموذج التكامل والتعاون المثمر مع مجلس الشرف واللجنة التنفيذية، كما وجّه تحية شكر وامتنان لأعضاء مجلس إدارة النادي وللجهاز التنفيذي على تفانيهم وعملهم الدؤوب، مؤكداً أن هذا التناغم الإداري والبيئة المحفزة هما الوقود الحقيقي الذي قاد فرق النادي لاعتلاء منصات التتويج.



ومن جانبه، رفع عبدالرزاق السيد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مثمناً رعاية سموه الكريمة لقطاع الألعاب الرياضية، كما أشاد الهاشمي بالدور الريادي لمجلس الشرف والتكامل المثمر مع مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن هذا العمل الجماعي وفر للشركة وفرقها البيئة المثالية لتحقيق هذه الإنجازات القياسية.



السجل الذهبي لحصاد «العميد» «2025-2026»

استعرض الحضور خلال اللقاء الحصاد المميز لفرق النادي في المسابقات المحلية، والتي تجسدت في 25 لقباً وُزعت على النحو الآتي:

الألعاب الجماعية:

• كرة السلة «4 بطولات»: بسط «العميد» سيطرته على مسابقات الرجال والمراحل السنية محلياً، محققاً: كأس الإمارات للرجال، الدوري العام للشباب، الدوري العام للأشبال، والدوري العام للبراعم.

• كرة الطائرة «بطولتان»: التتويج بلقب الدوري العام للرجال، وكأس الاتحاد للرجال.

• كرة اليد «بطولة واحدة»: إحراز لقب كأس الوطن للرجال.



الألعاب الفردية:

• الدراجات «7 بطولات»: تألق لافت ونوعي في مختلف الفئات شمل: بطولة الدولة فردي عام «تحت 23 سنة»، بطولة الدولة فردي ضد الساعة «تحت 23 سنة»، بطولة الدولة فردي عام «للسيدات»، بطولة الدولة فردي ضد الساعة «للسيدات»، بطولة الدولة فردي ضد الساعة «للشابات»، بطولة الدوري فردي عام «للشابات»، وبطولة الدولة فردي عام «للأشبال».

• كرة الطاولة «4 بطولات»: حصد كأس الاتحاد للرجال، بطولة الدولة الأولى لفردي الرجال، بطولة الدولة الثانية لفردي الشباب، وبطولة الدولة لزوجي الشباب.



• كرة الريشة الطائرة «4 بطولات»: مواصلة الهيمنة المحلية عبر تحقيق بطولتَي الدولة الثالثة والرابعة لعام 2025، وبطولتَي الدولة الأولى والثانية لعام 2026.

• ألعاب القوى «3 بطولات»: التتويج بكأس نائب رئيس الدولة للشباب، وكأس نائب رئيس الدولة للناشئين، وكأس الإمارات للناشئين.



وفي ختام الاستقبال، التُقطت الصور التذكارية للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع الأبطال المتوجين يحيط بهم بريق الكؤوس والدروع المحلية، وبحضور كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الشرف ومجالس الإدارات، وسط تطلعات واعدة بمستقبل أكثر إشراقاً وتألقاً لقلعة النصر العريقة.