«فيكتوري» جاهز للدفاع عن لقب «الفورمولا 1» للزوارق السريعة







تتوجه بعثة فريق فيكتوري، يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو إلى مدينة كالياري الإيطالية، وذلك ترقباً لبدء حملة الدفاع عن لقب بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، حيث تنطلق منافسات الموسم الجديد من تلك المدينة الأوروبية خلال الفترة من 30 إلى 31 مايو الجاري، على أن يستمر بإقامة 7 سباقات رئيسية في 5 دول مختلفة، تمتد فعالياتها حتى ديسمبر المقبل.



ويرأس البعثة محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي عبر عن ثقته بقدرة فريق فيكتوري من مواصلة إنجازاته العالمية، وذلك في ضوء التحضيرات المتميزة والروح المعنوية التي ظهر بها الفريق خلال تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتوجيهات من الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة جميع أعضاء مجلس الإدارة، من توفير كافة المقومات اللازمة لتسجيل حضور يواكب قيمة ونجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتبوأ الريادة عالمياً في شتى المجالات، وتحديداً على صعيد الرياضات البحرية، وهو ما تجسد في فوز الفريق باللقب العالمي في الموسم الماضي.



وأثنى حارب، على جميع أعضاء فريق فيكتوري من الطاقم الإداري بقيادة أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والطاقم الفني والمساند، على تضافر الجهود التي تعكس روح العائلة الواحدة الذي يميز فريق فيكتوري، ويعتبر أساس النجاحات على مدار تاريخه الممتد لعقود من الزمن المكللة بالإنجازات والتفوق على كافة الأصعدة.



وضاعف فريق الفيكتوري طوال الفترة الماضية تحضيراته في دبي من أجل بداية الموسم الجديد، على أن يتواجد في بعثة الفريق السائقون: شون تورينتي، حامل لقب بطل العالم للسائقين، والذي يستعد لخوض الموسم الأخير قبل الاعتزال عقب مسيرة حافلة في ميادين السباقات البحرية، وأليك ويكستروم، الطامح للمنافسة بقوة في هذا الموسم، وأحمد الفهيم.