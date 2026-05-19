كأس الإمارات للسباحة يونيو المقبل



كشف اتحاد الإمارات للرياضات المائية عن تفاصيل بطولة كأس الإمارات للسباحة 2026 للناشئين والعمومي، والمقررة إقامتها خلال يونيو المقبل بمسبح نادي المدام الرياضي في الشارقة، ضمن برنامج بطولات الاتحاد الرسمية للموسم الرياضي الجاري.



وتقام منافسات فئات الناشئين يومي 6 و7 يونيو المقبل، وتشمل المراحل السنية 11 و12 سنة، و13 و14 سنة، و15 و16 سنة، فيما تقام بطولة العمومي ومرحلة تحت 10 سنوات يومي 13 و14 يونيو بنظام النهائيات على مسبح 50 متراً.



وأكد الاتحاد في بيانه الصحفي أن البطولة تأتي ضمن خططه لتطوير قاعدة السباحة الإماراتية، ومنح السباحين فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات التنافسية، في ظل مشاركة منتظرة من أندية الدولة بمختلف الفئات العمرية.



كما أوضح الاتحاد أن البطولة ستقام وفق لائحة المسابقات الفنية المعتمدة، مع السماح للسباح المواطن بالمشاركة في 4 سباقات فردية كحد أقصى، إضافة إلى سباقات التتابع، فيما تم تحديد يوم 1 يونيو موعداً لإرسال مشاركات فئات الناشئين، و8 يونيو لفئة العمومي وتحت 10 سنوات.



ويتضمن البرنامج الفني للبطولة سباقات متنوعة في الحرة والظهر والصدر والفراشة والفردي المتنوع، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية بين الأندية على ألقاب المراحل السنية وكأس التفوق العام.