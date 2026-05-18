أكثر من 1000 عداء وعداءة من 79 جنسية يشاركون في سباق دبي للجري الثلجي

شارك أكثر من 1000 عداء وعداءة من 79 جنسية من مختلف قارات العالم، بينهم 327 مواطناً ومواطنة من مختلف الفئات العمرية، في سباق دبي للجري الثلجي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، أمس، بالتعاون مع «سكي دبي» في مول الإمارات، للعام السابع على التوالي.



وأقيمت نسخة هذا العام تحت شعار «ننمو بوحدتنا»، تزامناً مع مبادرة «عام الأسرة» في دولة الإمارات، في أجواء رياضية وترفيهية جمعت العائلات والأصدقاء في تجربة شتوية فريدة، وسط تفاعل واسع من محبي الرياضة والنشاط البدني.



وفي سباق 5 كيلومترات للسيدات، توجت بيا هانسكي بالمركز الأول بزمن بلغ 24 دقيقة و41 ثانية، تلتها باولا غارسيا في المركز الثاني بزمن 27 دقيقة و44 ثانية، ثم غابرييلا فاتو ثالثة بزمن 27 دقيقة و48 ثانية. وعلى صعيد الرجال للمسافة ذاتها، أحرز إيغور ميشوتين المركز الأول بزمن 20 دقيقة و32 ثانية، متقدماً على يون مورينو صاحب المركز الثاني بزمن 20 دقيقة و46 ثانية، فيما جاء فيغارد هانسكي ثالثاً بزمن 21 دقيقة و40 ثانية.



وفي منافسات 3 كيلومترات للسيدات، حصدت صوفي جيديس المركز الأول بعدما أنهت السباق في 18 دقيقة و25 ثانية، وجاءت ليسيت بورجويرا ثانية بزمن 20 دقيقة و21 ثانية، فيما حلت أولغا بيلوكريلوفا ثالثة بزمن 20 دقيقة و22 ثانية.



أما في فئة الرجال لمسافة 3 كيلومترات، فقد توج محمد الحساني بالمركز الأول بزمن 13 دقيقة و38 ثانية، تلاه ييسون لوندونو فرانكو في المركز الثاني بزمن 15 دقيقة و25 ثانية، ثم عمر المهيري ثالثاً بزمن 16 دقيقة و3 ثوانٍ.



وفي منافسات الفرق، أحرز فريق شرطة دبي المركز الأول بمتوسط زمن بلغ 16 دقيقة و37 ثانية، وجاء فريق «سي 4 مول الإمارات» في المركز الثاني بمتوسط 28 دقيقة و33 ثانية، فيما حل فريق «ذا فايف» ثالثاً بمتوسط زمن بلغ 29 دقيقة و53 ثانية.