«أبوظبي للرياضات البحرية» يختتم سباق الإبحار الشراعي

اختتمت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق الإبحار الشراعي لفئتي الأوبتميست والإلكا، مساء أمس، بمشاركة 44 بحارًا وبحارة من منتسبيها في أبوظبي والمرفأ، إلى جانب 9 من أصحاب الهمم.

وأسفرت منافسات فئة الأوبتميست للمبتدئين عن فوز هزاع إبراهيم بالمركز الأول، فيما تصدرت المزون المرزوقي فئة البنات.

وحققت حمدة المهيري لقب الأوبتميست للناشئين «فئة 10 سنوات وما دون»، بينما فاز عبدالله المهيري ومروة الحمادي بلقب فئة الليزر 4.

وتصدر سلطان إبراهيم المرزوقي منافسات الليزر للمبتدئين، وعبدالله المهيري فئة الليزر 4 للناشئين «14 عامًا وما دون»، فيما فاز توبراك كاجلايون بلقب فئة الليزر 6، وخليفة الرميثي بلقب فئة الأوبتميست.

وأوضحت الأكاديمية، في بيان لها، أن المشاركين أظهروا مهارات تنافسية عالية في جميع المراحل للوصول إلى المراكز الأولى، مؤكدة أن تنظيم مثل هذه السباقات يسهم في رفع مستوى اللاعبين، ويمنحهم فرص الاحتكاك والتنافس، بما يدعم إعداد جيل جديد من أبطال الرياضات البحرية لتمثيل الدولة في المشاركات القارية والدولية.