4 رباعين يمثلون الإمارات في بطولة آسيا بأوزبكستان

أعلن اتحاد الإمارات لرفع الأثقال اعتماد مشاركة 4 لاعبين في بطولة آسيا للشباب والناشئين بأوزبكستان، أغسطس المقبل، ضمن إستراتيجية متكاملة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية ورفع مستوى تنافسيتها.

ونوه الاتحاد، في بيان له، إلى اختتام مشاركة منتخبنا الوطني أمس في بطولة آسيا، التي أقيمت بمدينة أحمد آباد الهندية خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الجاري، بحصد المركز السادس لكل من عز الدين الغفير «وزن 110 كجم»، ومؤيد النجار «وزن +110 كجم»، بينما أحرزت اللاعبة زهرة الهاشمي المركز الثامن في وزن 53 كجم.

وقالت شيخة الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال ورئيس البعثة، إن اللاعبين مؤيد النجار وعز الدين الغفير، إلى جانب اللاعبة زهرة الهاشمي، قدموا مستويات تنافسية قوية في البطولة، وسط أجواء من التحدي بمشاركة نخبة لاعبي القارة.

ووصفت البطولة بأنها محطة نوعية في مسيرة منتخبنا الوطني، نظرًا لأهميتها في صقل قدرات اللاعبين واللاعبات وتعزيز خبراتهم، بالإضافة إلى المشاركة المميزة للحكم الدولي فيصل الحمادي في إدارة المنافسات.