أبوظبي تحتضن «ليلة النزال» من «يو إف سي» في الاتحاد أرينا

أعلنت «يو إف سي»، المنظمة الرائدة عالميًا في فنون القتال المختلطة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عودتها إلى العاصمة أبوظبي، من خلال تنظيم فعالية «ليلة النزال من يو إف سي في أبوظبي»، وذلك يوم السبت الموافق 25 يوليو المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل النزالات والمواجهات الرئيسية خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تواصل فيه أبوظبي تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية، وتقديم تجارب جماهيرية استثنائية على مستوى العالم.

وتجمع «يو إف سي» وأبوظبي شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تمتد منذ عام 2010، حيث استضافت الإمارة العديد من الفعاليات العالمية البارزة، أبرزها تجربة «جزيرة النزال» الشهيرة خلال جائحة كوفيد-19، والتي رسخت مكانة أبوظبي واحدةً من أهم الوجهات العالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة.

ومن المقرر طرح تذاكر الحدث للبيع قريبًا، حيث دعت الجهات المنظمة الجماهير والمشجعين إلى تسجيل اهتمامهم مبكرًا، لضمان أفضل فرصة لحجز التذاكر عبر «زوروا أبوظبي».