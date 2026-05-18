«الفجيرة للفنون القتالية» يواصل هيمنته على الجودو الإماراتي

احتفظ نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام لرياضة الجودو للمرة الرابعة على التوالي، على مستوى الذكور والإناث، في ختام الموسم مساء أمس، ببطولة الناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، والتي سبقتها بطولة فئة الأشبال تحت 15 عامًا.

ونُظمت الفعاليات الختامية في صالة اتحاد الجودو بمنطقة بني ياس شرق تحت شعار «حصنتك يا وطن»، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 310 لاعبين ولاعبات من 12 ناديًا.

وتصدر نادي الشارقة الرياضي منافسات فئة الذكور محققًا 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، فيما جاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانيًا برصيد 9 ميداليات، منها ذهبيتان و4 فضيات و3 برونزيات، وحل نادي خورفكان ثالثًا برصيد 7 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات.

وهيمن نادي الفجيرة للفنون القتالية على منافسات الإناث، محققًا 11 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات، بينما أحرز نادي كلباء لرياضة المرأة المركز الثاني برصيد 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات وفضيتان، وجاء نادي الشارقة لرياضة المرأة ثالثًا بفضيتين.

وتوج الفائزين الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد، بحضور راشد المهيري، رئيس قسم الدعم في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله المزروعي، مدير قسم الدعم بالمجلس، ومحمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وسلطان الكتبي، عضو مجلس الإدارة، ونادر أبوشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.