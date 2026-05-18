10 أرقام قياسية جديدة لأبطال «أبوظبي لألعاب القوى»

حقق نادي أبوظبي لألعاب القوى نتائج متميزة في كأس الإمارات لجميع المراحل العمرية بفئتي الذكور والإناث، بعدما أحرز 58 ميدالية، بواقع 30 ذهبية، و18 فضية، و10 ميداليات برونزية، إلى جانب الفوز بكأسي المركز الأول في فئتي الشابات والأشبال «ذكور»، ضمن خططه الإستراتيجية لاكتشاف المواهب على مستوى المدارس.

وأشار النادي، في تقرير له اليوم، إلى تحطيم عدد من أرقام الدولة، عبر سلمى المري في مسابقة المطرقة لفئة الشابات، بعدما سجلت 54.50 متر مقابل الرقم السابق البالغ 53.62 متر، وأمارة نونس في الوثب الطويل لفئة الناشئات، بتسجيلها 4.84 متر مقابل 4.43 متر.

كما حطم ناصر الكعبي الرقم القياسي لفئة الناشئين في سباق 3000 متر بزمن 9:17.81 دقيقة مقابل 9:18.16 دقيقة، فيما سجلت لطيفة الفلاسي رقمًا جديدًا في سباق 1000 متر لفئة الأشبال بنات بزمن 3:27.79 دقيقة مقابل 3:28.41 دقيقة، وحققت مزنة السويدي رقمًا جديدًا في سباق 150 مترًا لفئة الأشبال بنات بزمن 20.19 ثانية مقابل 20.99 ثانية.

ولفت التقرير إلى أرقام أخرى حققتها ليندا سالم في المطرقة لفئة الأشبال بنات، بتسجيلها 50.16 متر مقابل 43.96 متر، وحمدان الصيعري في القفز بالزانة لفئة الأشبال ذكور، بعدما سجل 2.85 متر مقابل 2.50 متر.

كما سجل محمد يوسف رقمًا جديدًا في سباق 150 مترًا لفئة الأشبال ذكور بزمن 17.49 ثانية مقابل 17.60 ثانية، وحقق علي مقبول رقمًا جديدًا في سباق 1000 متر لفئة الأشبال ذكور بزمن 2:43.68 دقيقة مقابل 2:45.11 دقيقة، إلى جانب تسجيل فريق التتابع 4×200 متر للأشبال ذكور زمنًا جديدًا بلغ 1:40.84 دقيقة مقابل 1:44.97 دقيقة.

وأكد سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، استمرار العمل بإستراتيجية متكاملة تستهدف اكتشاف المواهب المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم البطولات والمهرجانات في مختلف مدن إمارة أبوظبي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، إضافة إلى المشاركة في البطولات الخارجية، لما لها من أثر كبير في تطوير القدرات التنافسية للاعبي ولاعبات النادي بمختلف المراحل العمرية.