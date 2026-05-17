جوجيتسو الإمارات يتألق في ختام «أبوظبي غراند سلام»



أسدل الستار اليوم على منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة قياسية بلغت 2388 لاعباً ولاعبة من 75 دولة، في واحدة من أقوى وأكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم، وذلك برعاية «مجموعة إيدج».



وشهد اليوم الختامي نزالات فئة المحترفين، التي اتسمت بمستويات فنية عالية ومواجهات قوية بين نخبة الأبطال العالميين، في أجواء حماسية عكست المكانة الراسخة التي وصلت إليها أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، والنجاح المتواصل للبطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.



وواصلت الإمارات حضورها القوي في البطولة، بعدما حلت في المركز الثاني على مستوى الدول المشاركة، فيما فرضت الأكاديميات الإماراتية هيمنتها على الترتيب العام للأكاديميات، بتصدر أكاديمية «كوماندو جروب» المشهد، تلتها أكاديمية «M.O.D UAE»، ثم نادي بني ياس للجوجيتسو، في تأكيد جديد على قوة منظومة الجوجيتسو الإماراتية وتفوقها على الساحة العالمية.



كما شهدت المنافسات الختامية تألق عدد من اللاعبين الإماراتيين، من بينهم زايد الشامسي لاعب أكاديمية الوحدة للجوجيتسو، الذي توج بالميدالية الذهبية في فئة الحزام البني للمحترفين وزن خفيف الريشة تحت 56 كجم، بعد أداء قوي في النزالات النهائية.



وأكد حميد الكتبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة يعكس الرؤية الطموحة التي تقود مسيرة الجوجيتسو في الدولة، والدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة الأبطال واستضافة أكبر البطولات الدولية.



وقال: بطولة «أبوظبي غراند سلام» أصبحت اليوم واحدة من أهم البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو، لما تتمتع به من قوة تنظيمية ومستويات فنية عالية ومشاركة نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم. ما تحقق خلال هذه النسخة يعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به منظومة الجوجيتسو في الإمارات، بداية من الاتحاد والأندية والأكاديميات وصولاً إلى اللاعبين.



وأضاف: نفخر بما يحققه أبناء الإمارات من نتائج وإنجازات مميزة في مختلف الفئات، وهذا يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية في تطوير المواهب وصناعة جيل قادر على المنافسة عالمياً. وجود الأكاديميات الإماراتية في صدارة الترتيب العام يعكس أيضاً قوة البنية الرياضية التي تمتلكها الدولة، وقدرتها على مواصلة صناعة النجاحات عاماً بعد عام.



من جانبه، أعرب زايد الشامسي عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية لوزن الريشة / الحزام البني في ختام البطولة، مؤكداً أن المنافسة في أبوظبي غراند سلام تمثل تحدياً استثنائياً لكل لاعب نظراً لقوة المشاركين والمستويات الفنية المرتفعة.



وقال: التتويج في بطولة بهذا الحجم وعلى أرض أبوظبي له شعور مختلف، خصوصاً في ظل المشاركة الكبيرة من أفضل اللاعبين والأكاديميات في العالم. خضنا نزالات قوية جداً، والحمد لله تمكنت من تحقيق الذهبية بعد تحضيرات طويلة ودعم كبير من المدربين والفريق.



وأضاف: الجوجيتسو في الإمارات وصل إلى مستوى عالمي، والمنافسة هنا تمنح أي لاعب فرصة حقيقية للتطور واكتساب الخبرة. أشعر بالفخر برفع علم الإمارات على منصة التتويج، وأتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة