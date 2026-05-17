الفجيرة وكلباء يتصدران منافسات الأشبال ببطولة الإمارات للجودو



تُوج ناديا الفجيرة للفنون القتالية، وكلباء لرياضة المرأة، بلقبي بطولة الإمارات المفتوحة للجودو، لفئة الأشبال تحت 15 عاماً للذكور والإناث. وأقيمت منافسات البطولة في يومها الأول لفئة الأشبال، أمس، بصالة الاتحاد في بني ياس تحت شعار «حصنتك يا وطن»، ونظمها اتحاد الإمارات للجودو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.



وتصدر فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية منافسات الأشبال فئة الذكور، برصيد 21 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات، وجاء فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً بعد أن حقق 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، وحل فريق نادي الشارقة الرياضي ثالثاً بـ6 ميداليات، منها ذهبية وفضية و4 برونزيات.



وهيمن فريق نادي كلباء لرياضة المرأة على صدارة منافسات فئة الإناث، برصيد 11 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، وحل فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً برصيد 10 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، ثم فريق نادي الفنون القتالية ثالثاً بميدالية ذهبية. توج الفائزين محمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الجودو، وسلطان الكتبي، رئيس لجنة التنظيم والبروتوكول بالاتحاد.