تكريم 90 من الفائزين بمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم

شهدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات حفل ختام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها الرابعة عشرة بنادي زعبيل للسيدات، والتي شارك فيها 700 متنافس.



وكرمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم 90 فائزاً وفائزة، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وريسة بن عقيدة الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيسة اللجنة المنظمة، إضافة إلى عدد من المسؤولين.



وقد استهل حفل الختام بالسلام الوطني وآيات عطرة من الذكر الحكيم ومشاهدة فيديو توثيقي للمسابقة في نسخها المختلفة ثم كلمة ريسة بن عقيدة الفلاسي رئيسة اللجنة المنظمة التي وجهت الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على رعايتها السنوية للمسابقة وتشجيع أصحاب الهمم في الإمارات ودول الخليج على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.



كما وجهت ريسة بن عقيدة الفلاسي الشكر إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على حضورها حفل الختام وتكريمها للمتنافسين وإلى شركاء النجاح وفرق العمل المختلفة ولجنة التحكيم وأولياء الأمور وكل من أسهم في إنجاح الدورة الرابعة عشرة.



وقدم ثاني جمعة بالرقاد وريسة بن عقيدة الفلاسي هدية تذكارية للشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة. وشمل تكرم الفائزين أجمل صوت فاز به آدم حامد آدم، وأجمل صوت من البنات حصلت على لقبه نورة راشد حامد المري، بينما فاز يوسف عارف محمد بجائزة أصغر متسابق، وفاطمة بنت سيف السعدي بجائزة أصغر متسابقة.