«زايد لأصحاب الهمم» تطلق عدداً من المبادرات لتمكين منتسبيها من ممارسة الجوجيتسو



أعلنت هيئة زايد لأصحاب الهمم عن إطلاق العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية الرامية إلى دمج أصحاب الهمم في رياضة الجوجيتسو، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الرياضية، والاستفادة من الآثار الإيجابية التي توفرها اللعبة على المستويات الذهنية والسلوكية والبدنية.



وقال عبدالله الحميدان الأمين العام للهيئة، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركة الهيئة بعدد من منتجات منتسبيها في بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو إن الهيئة تعمل بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو على وضع برامج متخصصة تتيح لأصحاب الهمم ممارسة اللعبة ضمن بيئة تأهيلية متكاملة، مشيراً إلى أن الجوجيتسو تُعد من الرياضات المهمة التي تسهم في تعزيز الانضباط والثقة بالنفس، وتنمية المهارات الحركية والسلوكية لدى المشاركين.



وأفاد بأن مشاركة الهيئة في إحدى فعاليات الاتحاد تأتي ضمن خطوات عملية تسبق توقيع مذكرة تفاهم مرتقبة بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون وتمكين أصحاب الهمم من ممارسة اللعبة وفق برامج مدروسة ومتكاملة.



ولفت إلى أن الاتفاقية المنتظرة تتضمن محاور تأهيلية وتعليمية تستهدف دمج منتسبي الهيئة في رياضة الجوجيتسو، بدءاً من مراحل التدخل المبكر للأطفال من عمر 4 إلى 8 سنوات، وصولاً إلى مختلف الفئات العمرية، وتشمل فئة التوحد، والإعاقات الذهنية، إضافة إلى فئة «البارا جوجيتسو».



وأضاف إن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن حصر مجموعة من الطلبة المنتسبين للهيئة، مع التركيز حالياً على فئة التوحد، وذلك لدراسة مدى تقبّلهم هذه الرياضة، من خلال فرق متخصصة تعمل على تقييم أثر الجوجيتسو في تطوير السلوكيات وتنمية المهارات المختلفة لدى الأطفال.



وأكد الحميدان أن الهيئة تسعى إلى إنشاء نموذج ومنظومة بحثية لتوثيق التجربة وقياس نتائجها، تمهيداً لتطبيقها بصورة أوسع في المستقبل، معرباً عن أمله أن تسهم المبادرة في إعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو.



وأوضح أن التعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو يأتي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف توحيد الجهود لنشر ثقافة الرياضة وتمكين أصحاب الهمم من ممارسة مختلف الرياضات المعتمدة في الدولة.



ولفت إلى أن الهيئة تضم تحت مظلتها أندية أصحاب الهمم في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وتسعى من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى المشاركة الرياضية لأصحاب الهمم.



وأكد أن العمل جارٍ لاستكمال بنود الاتفاقية والإعلان الرسمي عنها قريباً، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بالفعل تفعيل عدد من البنود عبر المشاركة في البطولات والفعاليات، وإيفاد مختصين للاطلاع على تفاصيل اللعبة، وآليات اختيار وتأهيل الطلبة المناسبين للمشاركة فيها.