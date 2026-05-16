الإمارات ترفع رصيدها إلى 33 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية



واصلت بعثة الإمارات تألقها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، المقامة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بعدما رفعت رصيدها إلى 33 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و9 فضيات و18 برونزية، في حصيلة تعكس قوة المشاركة الإماراتية وتنوع الإنجازات في مختلف الرياضات.



وشهدت منافسات أمس تتويج لاعب منتخبنا الوطني للبلياردو محمود شريف بالميدالية الذهبية في منافسات فردي 9 كرات، ليضيف إنجازاً جديداً للبلياردو الإماراتي في الدورة الخليجية.



وحقق منتخب ألعاب القوى 6 ميداليات جديدة، بعدما أحرز منتخب الرجال للتتابع 4×100 متر الميدالية الفضية بزمن 47.38 ثانية، فيما نال منتخب السيدات برونزية السباق بزمن 54.39 ثانية.

وفي منافسات القفز بالزانة، حققت اللاعبة الناشئة شهد راشد مبارك الميدالية الفضية بعد تسجيلها رقماً جديداً للدولة بلغ 3.25 أمتار، فيما أحرزت اليازية طارق الميدالية البرونزية بتسجيلها 2.80 متر.



وأضاف ناصر الكثيري برونزية رمي الرمح، بينما حقق عبيد النعيمي برونزية سباق 10 كيلومترات.



وفي الفروسية، أهدى الفارس عبدالله حميد المهيري الإمارات ذهبية الفردي في قفز الحواجز بعد الأداء المميز الذي قدمه في المنافسات.



أما المبارزة، فاختتمت مشاركتها بثلاث ميداليات جماعية، عبر ذهبية فرق الفلوريه للبنات، وفضيتي فرق الإيبيه للسيدات والرجال، تأكيداً على التطور اللافت للمبارزة الإماراتية في الدورة.



وفي الرماية، أحرزت فاطمة السويدي فضية منافسات البندقية للسيدات، قبل أن يضيف الثنائي سالم اليماحي وفاطمة السويدي الميدالية البرونزية في منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار للمختلط.



وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن اللاعبة الناشئة شهد راشد مبارك تمثل مشروع بطلة مستقبلية واعدة في مسابقات القفز بالزانة، مشيراً إلى أن ما تحققه في سن مبكرة يعكس حجم التطور الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية، وخصوصاً على صعيد رياضة المرأة.