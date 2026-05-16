ولي عهد رأس الخيمة يشهد انطلاق «ملتقى الأسرة الرياضي الثالث لأصحاب الهمم»



شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، انطلاق النسخة الثالثة من «ملتقى الأسرة الرياضي» اليوم بالصالة الرياضية في الظيت الجنوبي، والذي تنظمه مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية وذراعها الرياضية نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ترجمةً للتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.



ويأتي تنظيم هذا الملتقى كنموذج رائد يجسد أعلى مستويات تكامل الأدوار بين النادي ومؤسسته من جهة، وبين وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والأولمبياد الخاص الإماراتي من جهة أخرى، لترسيخ منظومة متكاملة لدمج أصحاب الهمم تماشياً مع عام الأسرة 2026.



وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة إن دعم وتمكين أبنائنا من أصحاب الهمم ليس مجرد واجب ومسؤولية مجتمعية، بل هو نهج راسخ وعمل خيري وإنساني مستدام نسير عليه بتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وإننا فخورون برؤية هذا التلاحم الاستثنائي بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الرياضية اليوم، والذي يجسد أسمى قيم التكافل والدعم الإنساني ونؤكد التزامنا بمواصلة رعاية ودعم كافة المبادرات الخيرية والرياضية التي تسهم في استكشاف مواهب أصحاب الهمم، وتوفير البيئة الحاضنة والآمنة التي تمكنهم من تحدي الصعاب والمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن.



ويشهد الملتقى مشاركة واسعة وزخماً استثنائياً من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة إلى جانب أسرهم في بيئة دامجة ومحفزة تهدف إلى تحويل النشاط الرياضي إلى جسرٍ يعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة الإماراتية.