حلبة ألمانية تشهد أسرع ضربة قاضية في تاريخ الملاكمة



تحولت ثوانٍ معدودة في حلبة مانهايم الألمانية، إلى واحدة من أكثر اللحظات صدمة في عالم الملاكمة، بعدما وجّه الألماني فيكتور يورك لكمة واحدة فقط، أنهت النزال أمام الكولومبي إدوين كاستيلو، في مشهد دفع الجماهير للتساؤل.. هل شاهدنا أسرع ضربة قاضية في التاريخ؟.



ما إن دوى جرس البداية، حتى اندفع يورك، المقاتل الأعسر، الذي لم يتذوق طعم الهزيمة، نحو منتصف الحلبة بثقة قاتلة، قبل أن يطلق يسارية صاروخية، استقرت مباشرة في فك خصمه، ليسقط كاستيلو أرضاً بلا مقاومة، في لقطة بدت وكأنها مقتطعة من فيلم سينمائي.



ووقف الجمهور داخل قاعة «إس إيه بي أرينا» مذهولاً، بينما تمدد الملاكم الكولومبي على ظهره دون حراك، في وقت بدا فيه الحكم متردداً بين إيقاف النزال فوراً أو استكمال العد التقليدي، وسط دهشة المعلقين الذين لم يصدقوا ما حدث.



وقال معلق شبكة «دازن» خلال اللحظة الصادمة: «لا أصدق ما أراه، قلت مازحاً إن النزال قد ينتهي خلال 30 ثانية، لكنه لم يصل حتى إلى ذلك».



ورغم الإعجاب الكبير بالقوة التدميرية التي أظهرها يورك، أثارت اللقطة جدلاً واسعاً، بعدما رأى البعض أن كاستيلو ربما كان يحاول مصافحة منافسه مع بداية الجولة، وهو ما جعله يخفض يديه للحظة قاتلة، استغلها الألماني بلا رحمة.



والضربة الخاطفة منحت فيكتور يورك انتصاره الرابع عشر دون هزيمة، بينها 12 فوزاً بالضربة القاضية، مؤكداً أنه واحد من أخطر الأسماء الصاعدة في الملاكمة الأوروبية.



وأقيم النزال ضمن الأمسية التمهيدية لمواجهة الإقصاء على لقب وزن الوسط للاتحاد الدولي للملاكمة، والتي شهدت أيضاً فوز الإيرلندي بادي دونوفان على الأوكراني كارين تشوخادزيان بقرار الأغلبية، ليقترب خطوة كبيرة من حلم المنافسة على اللقب العالمي.