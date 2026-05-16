بطل فنون قتالية ينقذ 4 فتيات ويموت غريقاً



تحولت لحظات الاستجمام على ضفاف بحيرة إيسيك كول في قيرغيزستان إلى مأساة بطولية، بعدما ضحّى نجم الفنون القتالية المختلطة، ميديت زينالييف، بحياته لإنقاذ أربع فتيات مراهقات من الغرق، ليرحل عن عمر 30 عاماً في مشهد هز الوسط الرياضي والإنساني.



وكان زينالييف يقضي وقتاً مع أصدقائه بالقرب من البحيرة الشهيرة، عندما لاحظ فتاة تصارع تياراً مائياً قوياً وسط حالة من الذعر، قبل أن يتدخل سريعاً برفقة أحد أصدقائه لإنقاذها، ومعها ثلاث فتيات أخريات كن عالقات في المياه.



ونجح المقاتل القيرغيزي في إيصال الفتيات إلى بر الأمان، لكن المأساة وقعت بعدما اختفى تحت سطح الماء، ولم يظهر مجدداً، وسط محاولات يائسة للعثور عليه، وفي اليوم التالي تمكن الغواصون من انتشال جثته من قاع البحيرة، التي تعد من أعمق وأكبر البحيرات في العالم.



ووفقاً للتقارير تم تصنيف الوفاة على أنها حادث غرق أثناء عملية إنقاذ، في نهاية مأساوية لبطل اختار التضحية بنفسه لإنقاذ الآخرين.



وكان زينالييف قد خاض أربعة نزالات احترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة بين عامي 2017 و2019، وحقق خلالها انتصارين مقابل هزيمتين.



وبدأ مسيرته بقوة، بعدما فاز بأولى نزالاته عبر حركة إخضاع في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزاً ثانياً بالضربة القاضية، ما جعله واحداً من الأسماء الصاعدة في الساحة القتالية ببلاده.



ولكن بعيداً عن الألقاب والانتصارات سيبقى اسم ميديت زينالييف خالداً، بسبب بطولته الأخيرة، حين خاض أصعب مواجهة في حياته خارج القفص في مواجهة انتهت بإنقاذ أربع أرواح، بينما دفع هو الثمن بحياته.