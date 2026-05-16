«صالات» يختتم موسمه بتألق ويكرّس حضوره في المشهد الرياضي



اختتم برنامج «صالات» على قناة دبي الرياضية موسمه الرياضي بعدما رسخ حضوره إحدى أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في الألعاب الجماعية، مقدماً تغطية موسعة ومتابعة احترافية لبطولات كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، إلى جانب عدد من المنافسات الإقليمية والدولية.



البرنامج الذي يقدمه الإعلامي محمد مبارك، ويعده الصحفي رضا سليم و عائشة النعيمي منتج البرنامج ، نجح خلال الموسم في بث 54 حلقة، تنوعت بين التغطيات المباشرة والتحليلات الفنية والحوارات الخاصة، متابعاً أبرز البطولات المحلية والخارجية، من بينها الدوريات المحلية لكرة السلة واليد والطائرة، إضافة إلى منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ»، والبطولة العربية لكرة السلة، وبطولة غرب آسيا، فضلاً عن دوري كرة قدم الصالات.



واختار البرنامج في ختام موسمه نجوم الألعاب الجماعية، الذين تألقوا خلال الموسم الرياضي، حيث توّج واشنطن، لاعب شباب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في كرة السلة، فيما نال مصباح الصانعي، نجم الشارقة لكرة اليد، لقب أفضل لاعب في موسم كرة اليد، بينما حصل نيكولاس خمينيز، لاعب بني ياس للكرة الطائرة، على جائزة أفضل لاعب في الكرة الطائرة.



ويحظى «صالات» بتقدير واسع في الأوساط الرياضية، باعتباره من البرامج القليلة، التي منحت الألعاب الجماعية مساحة إعلامية ثابتة، في وقت تهيمن فيه كرة القدم على الجزء الأكبر من التغطيات الرياضية، كما أسهم البرنامج في تسليط الضوء على المواهب والبطولات المحلية، معززاً حضور هذه الألعاب لدى الجمهور والمتابعين.