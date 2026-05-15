«كوماندو جروب» تتصدر منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو





اختتمت اليوم منافسات اليوم الأول من الجولة الختامية لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي خصصت لفئتي الأساتذة والهواة، وسط مشاركة واسعة بلغت أكثر من 700 لاعب ولاعبة في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، في أجواء تنافسية عكست المستوى الفني المتقدم للبطولة ومكانتها العالمية على الساحة الدولية.



وشهدت المنافسات حضوراً قوياً للأكاديميات واللاعبين من مختلف الدول، فيما نجحت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية في تصدر الترتيب العام لليوم الأول برصيد 180300 نقطة، لتواصل تأكيد حضورها القوي بوصفها واحدة من أبرز وأقوى أكاديميات الجوجيتسو في دولة الإمارات.



وجاء فريق MOD الإماراتي في المركز الثاني برصيد 163200 نقطة، فيما حل فريق «إنتروبي» في المركز الثالث.



حضر منافسات اليوم عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات من داخل الدولة وخارجها.



وأشاد يوسف البطران بالمستويات الفنية والتنظيمية التي ظهرت بها المنافسات، مشيراً إلى أن بطولة أبوظبي غراند سلام ولدت قوية منذ عام 2015، واستمرت في تعزيز تأثيرها الدولي بمختلف قارات العالم، حتى باتت واحدة من أهم المنصات الدولية لنشر اللعبة، والكشف عن المواهب، وصناعة الأبطال، وتعزيز مكانة الإمارات العالمية بوصفها أكبر مطور للعبة في العالم.



وقال البطران: نشكر القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة بشكل عام، ورياضة الجوجيتسو على وجه التحديد، باعتبارها الرياضة الوطنية في دولة الإمارات، كما نشكر عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على متابعته الحثيثة للبطولات، ومبادراته المستدامة للتطوير. ومما لا شك فيه أن الإقبال الكبير على المشاركة في هذه البطولة من لاعبين ولاعبات من 75 دولة حول العالم يمثل شهادة تميز لدولة الإمارات ودورها الريادي في نشر وتطوير هذه الرياضة.



وعزز البرازيلي تياغو باريتو، ممثل أكاديمية «كوماندو جروب»، رقمه المميز في البطولة بعدما رفع رصيده إلى 34 ميدالية ذهبية بالحزام الأسود في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، في إنجاز يعكس استمراريته وتميزه على مدار سنوات طويلة من المنافسات.



وأكد تياغو أن استمراره في تحقيق الإنجازات يعود إلى شغفه الكبير بالرياضة والتزامه الدائم بالتطوير والعمل المستمر، مضيفاً أن بطولة أبوظبي غراند سلام تعد واحدة من أهم وأقوى البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو، لما توفره من أجواء احترافية ومستويات فنية عالية تمنح اللاعبين دافعاً دائماً لتقديم أفضل ما لديهم.



وأكد البطل الإماراتي الدولي فيصل الكتبي أن بطولة أبوظبي غراند سلام تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أقوى البطولات العالمية، مشيراً إلى أن المستويات الفنية التي شهدها اليوم الأول تعكس حجم التطور الكبير الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.



وقال إن المشاركة الواسعة والحضور القوي للأكاديميات واللاعبين من مختلف أنحاء العالم يؤكدان المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة، إلى جانب دورها في تطوير اللاعبين ورفع مستوى الاحتكاك الفني بينهم، بما يسهم في دعم مسيرة نمو اللعبة عالمياً.



وأعربت ميرة حسن الحوسني، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو ونادي بني ياس، عن سعادتها بالتتويج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 49 كغ للحزام الأزرق، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بعد فترة طويلة من العمل والالتزام والتدريبات المكثفة.



وقالت إن التحضيرات للبطولة تطلبت جهداً كبيراً، خاصة في التدريبات اليومية وعملية إنقاص الوزن، إلى جانب الحرص على التوفيق بين الرياضة والدراسة، مشيرة إلى أن الصعود إلى منصة التتويج منحها شعوراً كبيراً بالفخر بعد التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.



وأضافت أن المشاركة في بطولة بهذا الحجم تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرات والتطور، في ظل قوة المنافسات والمشاركة الواسعة من مختلف دول العالم، مؤكدة أن طموحها يتمثل في مواصلة تطوير مستواها وتحقيق المزيد من الإنجازات باسم دولة الإمارات.



ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة غداً بإقامة نزالات فئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب، للبنين والبنات، من مختلف الأكاديميات والدول، كما سيتم تطبيق مبادرة «توج ولدك» دعماً لـ«عام الأسرة»، وذلك في إطار حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على تعزيز دور الأسرة في دعم الأبناء وتحفيزهم على ممارسة الرياضة وترسيخ القيم الإيجابية المرتبطة بها.