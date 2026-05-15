غزال يقتحم جولة المجر للدراجات الهوائية



شهدت المرحلة الثانية من جولة المجر للدراجات الهوائية، لحظة خطيرة بعدما اندفع غزال صغير فجأة إلى الطريق أثناء مرور مجموعة الدراجين بين سزارفاس وباكس.



الدراج السلوفاكي مارتن سفريك، كان في مقدمة المجموعة، واضطر إلى الضغط بقوة على المكابح لتفادي الاصطدام بالحيوان، حيث مر الغزال على بعد سنتيمترات فقط من دراجته.



وبعد انزلاقه على الطريق، تمكن الغزال من النهوض والهرب إلى الجانب الآخر دون إصابات، كما تم تجنب حادث جماعي بين المتسابقين.



والمشجعون على مواقع التواصل أشادوا بسرعة رد فعل الدراج، واعتبر كثيرون أن الموقف كان يمكن أن يتحول إلى حادث كبير للغاية.



وفي نهاية المرحلة، حقق الفرنسي بينوا كوسنفروي الفوز، بينما جاء ألكسيس رينارد ثانياً وماكس كانتر ثالثاً.



الحادث أعاد إلى الأذهان واقعة مشابهة خلال جولة أستراليا ونيوزيلندا في يناير الماضي، عندما اقتحم كنغر مسار المتسابقين في جنوب أستراليا وتسبب في سقوط عدد من الدراجين.