«الجودو» يعتمد مشاركة 310 لاعبين ولاعبات في بطولة «حصنتك يا وطن»



أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 310 لاعبين ولاعبات من 12 نادياً في منافسات بطولة «حصنتك يا وطن»، والتي تقام يومي السبت والأحد بالصالة الرياضية في مقره ببني ياس.



وأوضح الاتحاد أن البطولة تقام بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي، في ختام موسمه الرياضي، وتشهد المنافسة على 37 وزناً، بواقع 11 للأشبال تحت 15 عاماً، و10 لفئة اللاعبات تحت 15 عاماً، و8 للناشئين تحت 18 عاماً، و8 للناشئات.



ولفت إلى اختتام إجراءات الميزان للمشاركين والمشاركات، مشيراً إلى متابعة أعضاء الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية لمنافسات البطولة، بهدف رصد أبرز اللاعبين، وانتقاء المواهب، تمهيداً لاختيار العناصر المؤهلة إلى صفوف المنتخب المشارك ببطولة طشقند للناشئين التي تقام يومي 28 و29 مايو الجاري.