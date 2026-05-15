عجمان تعزز حضور الرياضات الإلكترونية ببطولة تضم 823 لاعبًا ولاعبة

انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة من بطولة عجمان للألعاب الإلكترونية، التي تنظمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وتستمر حتى 17 مايو الجاري في مركز شباب عجمان، وذلك بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتقديم فعاليات عصرية تواكب اهتمامات الشباب، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للسياحة الرياضية والترفيهية، والارتقاء بجودة الحياة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز نقدية تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، بهدف تحفيز روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، وتشجيع المواهب الشابة على تطوير مهاراتها في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع الرقمي لدى فئة الشباب.

واستهلت البطولة فعالياتها بيوم مفتوح لجميع اللاعبين على مختلف الألعاب، فيما يشهد اليوم الثاني تصفيات لعبتي TEKKEN وStreet Fighter، تليها في اليوم الثالث تصفيات FC 26، على أن تختتم البطولة يوم الأحد 17 مايو بإقامة المباريات نصف النهائية والنهائية لجميع المسابقات، وتتويج الفائزين في الساعة 8:30 مساءً.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 823 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات، يتنافسون في أربع ألعاب رئيسية تشمل: «FC 26»، و«TEKKEN»، و«Street Fighter»، و«Assetto Corsa»، إلى جانب باقة متنوعة من الأنشطة والألعاب التفاعلية، بما في ذلك ألعاب الآركيد وتجارب الواقع الافتراضي.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي أن بطولة عجمان للألعاب الإلكترونية تمثل منصة متكاملة تجمع بين الترفيه والابتكار وصناعة التجارب الحديثة، وتعكس توجه حكومة عجمان نحو الاستثمار في القطاعات الإبداعية والرقمية، التي باتت تشكل جزءًا رئيسيًا من مستقبل السياحة والاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى توفير بيئة تنافسية احترافية تحتضن المواهب الشابة، وتمنحهم مساحة لإبراز قدراتهم، بما يسهم في ترسيخ مكانة عجمان مركزًا إقليميًا للفعاليات الشبابية والرياضات الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدائرة ستواصل تطوير أجندة نوعية من الأحداث التي تواكب التحولات العالمية، وتسهم في تعزيز الحراك السياحي والثقافي، واستقطاب فئات جديدة من الزوار، بما يدعم رؤيتها في بناء تجربة سياحية متجددة ومستدامة.

وتقام البطولة بدعم من اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ومكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز شباب عجمان، ومبادرة عام الأسرة، وفريق فرسان زايد التطوعي.

وتحظى البطولة برعاية كل من الاتحاد للماء والكهرباء راعيًا رسميًا، وشركة عيون للأنظمة الذكية، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، وLaser Man، وZ Game، وRed Bull.