أيوب سرواش يعود إلى منصات تتويج المشي بعد 11 عامًا (فيديو)

حقق الدكتور أيوب سرواش، لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى، إنجازًا لافتًا بإحرازه الميدالية البرونزية في سباق 5 آلاف متر مشي، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، ليمنح الرياضة الإماراتية حضورًا جديدًا على منصات التتويج الخليجية.

وجاءت البرونزية الإماراتية في سباق شهد منافسة قوية، بعدما توج القطري مبروك صالح الكربي بالميدالية الذهبية، فيما نال المخضرم عيسى برشم، والد البطل الأولمبي والعالمي معتز برشم، الميدالية الفضية بعد حلوله في المركز الثاني.

وأعرب الدكتور أيوب سرواش عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى المشاركات الخارجية وتحقيق ميدالية خليجية بعد انقطاع طويل دام أكثر من 11 عامًا، مؤكدًا أن الإنجاز يحمل قيمة خاصة على الصعيدين الشخصي والرياضي.

وقال: «أنا سعيد بالمشاركة في هذا الحدث المهم وتحقيق ميدالية خليجية في أول بطولة خارجية أشارك فيها بعد سنوات طويلة من الغياب، والعودة إلى منصات التتويج تمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل والتطور».

ويعد سرواش من الأسماء المعروفة في رياضة المشي على مستوى الإمارات، حيث جمع بين المسيرة الأكاديمية والرياضية، الأمر الذي أكسبه احترامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، خاصة مع قدرته على العودة للمنافسة رغم الابتعاد الطويل عن البطولات الخارجية.

ويعكس تحقيق هذه الميدالية تطور مستوى ألعاب القوى الإماراتية في مسابقات التحمل والمشي، وهي المنافسات التي تتطلب جاهزية بدنية عالية وخبرة كبيرة في إدارة إيقاع السباق.

كما تمنح هذه الميدالية دفعة معنوية مهمة لمنتخب الإمارات لألعاب القوى قبل المشاركات الخارجية المقبلة، خاصة مع سعي الاتحاد إلى تعزيز الحضور الخليجي والآسيوي وإعادة بناء قاعدة المنافسة في مختلف السباقات.