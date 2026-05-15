العداء عبدالله مشهود يمثل الإمارات في مونديال أوريغون

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى تأهل العداء عبدالله مشهود للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عامًا، التي تقام في ولاية أوريغون الأميركية خلال الفترة من 4 إلى 9 أغسطس المقبل، وتتضمن سبع مسابقات.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن تأهل مشهود جاء بعد تحقيقه المركز الخامس في سباق الرجال «العموم» لمسافة 100 متر، مساء أمس، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، مسجلًا زمن التأهل البالغ 10.45 ثانية.

وأوضح أن مشهود قدم مستوى قويًا أمام أبطال الخليج المشاركين في فئة العموم، رغم أنه لا يزال ضمن فئة الشباب.

وأشار الاتحاد إلى أن مشهود سينضم إلى قائمة المتأهلين الثمانية، وهم عبدالقدوس علي، وأروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر.

وجاء تأهل هؤلاء اللاعبين بعد تحقيقهم الأرقام المؤهلة خلال مشاركاتهم في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة «بيروت 2025»، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين 2025، والبطولة العربية للشباب والشابات «تونس 2026».