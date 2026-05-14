محمد يحيى: تمثيل الإمارات مسؤولية كبيرة ودافع إضافي لتحقيق النجاح

دبي - عدنان الغربي

أكد محمد يحيى، أحد أبرز مقاتلي الفنون القتالية المختلطة، أنه يشعر بالفخر لتمثيل الإمارات في البطولات الكبرى، معرباً عن تطلعه للفوز بالمزيد من الألقاب ورفع علم الدولة، بعد مسيرة امتدت قرابة عشرين عاماً في عالم الرياضات القتالية.



ويستعد محمد يحيى لمواجهة مهدي سعدي في وزن الريشة ضمن فعالية «فخر العرب»، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يوم 24 مايو الجاري على صالة كوكا كولا أرينا.



وقال يحيى، إن القتال في دبي ووسط جماهيره يحمل دائماً شعوراً مميزاً، مضيفاً أن دعم الجمهور ينعكس بشكل مباشر على أداء المقاتلين داخل القفص، خاصة مع الحماس الكبير الذي تشهده بطولات الفنون القتالية المختلطة في الإمارات.



وأوضح أن الجماهير التي ستحضر الأمسية القتالية يمكنها توقع مستوى عالٍ من الإثارة والتنافس، مؤكداً أن البطولة ستشهد مواجهات قوية تجمع نخبة من أبرز المقاتلين في المنطقة.



وأضاف: «الجمهور سيشاهد الكثير من الحماس والتنافسية والترفيه. إنها فعالية تستحق الحضور لأن أفضل المقاتلين في المنطقة سيقدمون عروضاً قوية داخل القفص».



وتحدث يحيى عن مسيرته الطويلة في رياضة الفنون القتالية، وقال في تصريحات لـ«البيان» إنه بدأ ممارسة الرياضة القتالية منذ سن الرابعة عشرة، واستمر في تطوير نفسه على مدار عقدين كاملين، خاض خلالهما منافسات في كبرى البطولات العالمية، وحقق العديد من الإنجازات والألقاب.



وأوضح: «أمارس الرياضة منذ كنت في الرابعة عشرة من عمري، واليوم أكملت تقريباً عشرين سنة في هذا المجال. لعبت في أكبر البطولات على مستوى العالم، وحققت بطولات عديدة، من بينها ألقاب عربية وتوجت بلقب بطل العرب».



وأضاف المقاتل الإماراتي أنه يعتبر تمثيل الإمارات مسؤولية كبيرة ودافعاً إضافياً لتحقيق النجاح، قائلاً: «أنا فخور جداً بأن لدي الفرصة لتمثيل دولتي في هذه البطولة، وأن أرفع علم الإمارات، وإن شاء الله أحقق الفوز بالحزام».



وتحدث يحيى عن التحضيرات التي خاضها قبل نزاله المرتقب، مشيراً إلى أنه التزم ببرنامج تدريبي مكثف اعتمد على تطوير جميع الجوانب الفنية والبدنية بشكل يومي.



وقال: «كنت أتدرب مرتين يومياً، وأحاول كل يوم أن أطور جانباً معيناً في أدائي، وأراجع الأخطاء التي ظهرت في آخر نزال خضته. لدي مدربون متخصصون يعتبرون من أفضل المدربين في العالم، إضافة إلى شركاء تدريب على أعلى مستوى، وأنا جاهز ومستعد وأشعر بأنني أتحسن كل يوم».



وعن أبرز الإنجازات التي حققها خلال مسيرته، أوضح يحي أن رصيده لا يقتصر على الميداليات، بل يشمل عدداً من الأحزمة والألقاب المهمة.



وأضاف: «حققت بعض الميداليات في رياضة الجوجيتسو، لكن معظم إنجازاتي كانت عبارة عن أحزمة بطولات. لدي ثلاثة أحزمة من بطولة «محاربي الإمارات»، إضافة إلى عدة أحزمة في رياضة الكيك بوكسينغ، وبشكل عام أملك نحو ستة أحزمة».



كما استعاد يحيى بداياته مع الرياضات القتالية، مؤكداً أن هذه الرياضة لم تكن تحظى بالانتشار الكبير في الإمارات قبل نحو عشرين عاماً، مقارنة بما وصلت إليه اليوم من تطور ودعم رسمي وتنظيم احترافي للبطولات.



وقال: «في بداياتنا لم تكن الرياضة معروفة بالشكل الكبير الحالي، ولم تكن هناك صالات كثيرة أو بطولات عديدة يمكن المشاركة فيها، لكن دعم القيادة الرشيدة ساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة».



وتابع: «اليوم أصبحت الإمارات تمتلك بنية قوية في عالم الفنون القتالية، وهناك بطولات وفعاليات كثيرة تقام باستمرار، وإذا أراد أي شخص ممارسة هذه الرياضة فسيجد فرصاً كبيرة جداً داخل الدولة لتطوير نفسه وخوض المنافسات».