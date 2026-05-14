12 فريقاً في بطولة الجاليات لكرة السلة



تنطلق الجمعة منافسات بطولة الجاليات لكرة السلة، التي تنظمها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية «UAETSS»، تحت رعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع أكاديمية «تشامبس»، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة السلة، وذلك في «تشامبس بلازا» بدبي، وتستمر حتى 12 يونيو المقبل.



وتشهد البطولة مشاركة 12 فريقاً يمثلون عدداً من الجاليات المقيمة في الدولة من بينها كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال، ولبنان، والفلبين، وأوزبكستان، وسوريا، وفلسطين، والصين، وتركيا، وإسبانيا، ومصر، في حدث رياضي يجسد التنوع الثقافي الذي تحتضنه دولة الإمارات، ويعزز قيم التعايش والتقارب بين مختلف الجنسيات عبر الرياضة.



ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية بقيمة 50 ألف درهم للفائزين، إلى جانب 50 ألف درهم أخرى مخصصة للجماهير من خلال السحوبات والفعاليات التفاعلية المصاحبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الجماهيري وتحويل البطولة إلى مهرجان رياضي مجتمعي متكامل.



وتتضمن البطولة برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والفعاليات المصاحبة للعائلات والجماهير، بما يسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز التفاعل المجتمعي.



وتأتي البطولة ضمن الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة السلة في الدولة، واستقطاب مختلف فئات المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم الرياضة المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.