حسين شوقي يهدي الإمارات برونزية خليجية في السباحة

أهدى السباح حسين شوقي، لاعب نادي أبوظبي للرياضات المائية والمنتخب الوطني، ميدالية برونزية للإمارات في منافسات اليوم الثاني للسباحة ضمن دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، والمستمرة حتى 22 مايو الجاري.

ونال شوقي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة، مسجلًا زمنًا قدره 51.84 ثانية، فيما تصدر السباق السباح القطري علي تامر بزمن 49.78 ثانية، وجاء السعودي عماد الدين الزبن في المركز الثاني بزمن 50.58 ثانية.

ويشارك المنتخب الوطني للسباحة في المنافسات بثلاثة سباحين، هم حسين شوقي، وعيد المجيني، وسهيل الهنائي.