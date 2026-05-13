2338 لاعبًا من 75 دولة في أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

تنطلق مساء غد الخميس إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي تستضيفها مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، على أن تقام المنافسات بعد غد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 2338 لاعبًا ولاعبة يمثلون 75 دولة، من بينهم 200 لاعب ولاعبة من حاملي الحزام الأسود.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها الجولة الختامية لسلسلة جولات «أبوظبي جراند سلام» العالمية، التي أقيمت خلال الموسم الحالي في عدد من أبرز العواصم والمدن العالمية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في قيادة وتطوير رياضة الجوجيتسو عالميًا.

كما تمثل البطولة محطة حاسمة في سباق التصنيف السنوي لـ رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إذ تمنح الفائزين بالمراكز الأولى 3000 نقطة تصنيفية، ما يرفع من حدة المنافسة بين نخبة اللاعبين واللاعبات الساعين لتعزيز مواقعهم على الساحة الدولية.

وأكدت الرابطة أن باب التسجيل للمشاركة أُغلق في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد الإقبال الكبير من مختلف دول العالم، فيما تتواصل الاستعدادات الفنية والتنظيمية في صالة «مبادلة أرينا» لاستضافة الحدث وفق أعلى المعايير الاحترافية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير طوال أيام المنافسات.

وتأتي البطولة ضمن منظومة رياضية متكاملة رسخت من خلالها دولة الإمارات مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والتعاون المستمر بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بما أسهم في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال وتنظيم بطولات دولية وفق أفضل المعايير الفنية.

وأعلنت الرابطة البرنامج الزمني للبطولة، حيث يشهد اليوم الأول منافسات فئات الأساتذة 1 و2 و3 و4 للرجال ضمن الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، إلى جانب منافسات السيدات لفئة الأساتذة، فضلًا عن منافسات الهواة للرجال والسيدات في عدد من الفئات العمرية والأحزمة المختلفة.

وتقام إجراءات الوزن الرسمية الخاصة بمنافسات اليوم الأول مساء غد الخميس من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، على أن تستكمل صباح الجمعة من الساعة الثامنة حتى التاسعة صباحًا.

ويخصص اليوم الثاني لمنافسات فئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب للبنين والبنات من عمر 4 سنوات وحتى أقل من 18 عامًا، في تأكيد على الاهتمام المستمر ببناء قاعدة قوية من الممارسين وإعداد أجيال جديدة قادرة على مواصلة النجاحات الإماراتية عالميًا.

أما اليوم الثالث والأخير، فيشهد منافسات فئات المحترفين للحزام البنفسجي، إضافة إلى الحزامين البني والأسود للرجال والسيدات، وسط توقعات بمواجهات قوية تجمع نخبة الأبطال والمصنفين الدوليين.

وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة رئيسية في أجندة الجوجيتسو العالمية، نظرًا لقوة المشاركة ومستوى التنافس المرتقب، إضافة إلى كونها ختامًا لسلسلة الجولات العالمية التي أقيمت على مدار الموسم.

وأشار إلى أن الرابطة تنظم أكثر من 250 بطولة سنويًا حول العالم، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة أبوظبي مركزًا عالميًا لرياضة الجوجيتسو.

وأضاف أن فرق العمل استكملت جانبًا كبيرًا من التحضيرات الخاصة بالبطولة، في ظل متابعة مباشرة من عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، لتوفير تجربة متميزة للاعبين والجماهير.

وأوضح البحري أن الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة يعكس الثقة المتزايدة في بطولات أبوظبي وقيمتها الفنية والتنظيمية، مؤكدًا أن النجاحات المتواصلة التي تحققها الإمارات في هذه الرياضة تأتي ثمرة رؤية استراتيجية طويلة المدى تقوم على تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الرياضية.