انطلاق بطولة الإمارات للمواي تاي بمشاركة 599 لاعبًا ولاعبة

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي انطلاق منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة يوم الجمعة المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، في مبادلة دوم بـ نادي الجزيرة الرياضي، بمشاركة 599 لاعبًا ولاعبة يمثلون 75 ناديًا.

ويتنافس اللاعبون واللاعبات ضمن 86 فئة وزنية، بإشراف 38 حكمًا.

وتقام اليوم عمليات الوزن والفحص الطبي في مقر الاتحاد بأبوظبي، وفي تايجر كيك بوكسينج، على أن تنطلق المنافسات يوم الجمعة بداية من الساعة الثانية ظهرًا للفئات العمرية من 8 إلى 16 عامًا.

وتتواصل المنافسات يوم السبت، حيث تفتح الأبواب أمام الجمهور عند الساعة العاشرة صباحًا، فيما تنطلق نزالات الدور نصف النهائي عند الساعة 11 صباحًا.

أما اليوم الختامي، الأحد، فيبدأ بإجراءات الميزان لفئات 16-17 عامًا، وتحت 23 عامًا، وفئة الكبار عند الساعة التاسعة صباحًا، فيما تفتح الأبواب أمام الجمهور عند الساعة العاشرة صباحًا، على أن تنطلق النزالات النهائية ومواجهات تحديد المركز الثالث عند الساعة 11 صباحًا، وصولًا إلى تتويج الأبطال الفائزين.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في تعزيز خبرات اللاعبين، ورفع مستوى الاحتكاك بين مختلف الأندية والأكاديميات، بما ينعكس إيجابيًا على تطور اللعبة واتساع قاعدة ممارسيها في الدولة.

وأضاف أن الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة يعكس المكانة المتنامية لرياضة المواي تاي في الدولة، ويؤكد نجاح خطط الاتحاد في توسيع قاعدة اللعبة، وتوفير المزيد من الفرص للاعبين لاختبار مستوياتهم الفنية والبدنية ضمن منافسات منظمة.