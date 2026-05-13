اتحاد الريشة الطائرة وجامعة الإمارات يعززان التعاون الرياضي

بحث اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وجامعة الإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي الرياضي، ورعاية الموهوبين، وتطوير البرامج التدريبية للطلبة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد مع الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الجامعة.

وضم وفد اتحاد الإمارات للريشة الطائرة كلًا من نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، والدكتورة أسماء سعيد خذيل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وحسين الأميري عضو مجلس الإدارة والمدير المالي للاتحاد.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الطرفين على تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والرياضي، بما يسهم في دعم الأبحاث الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب الوطنية، إلى جانب تطوير البرامج التدريبية المتخصصة لطلبة الجامعة.

كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مركز تدريب للموهوبين في رياضة الريشة الطائرة، بما يدعم توجهات الدولة في تطوير الرياضة الجامعية وصناعة جيل رياضي قادر على المنافسة مستقبلًا وفق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة.

وأكد وفد الاتحاد أهمية الدور الذي تقوم به جامعة الإمارات العربية المتحدة في دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز المبادرات النوعية التي تسهم في تنمية قدرات الطلبة وصقل المواهب الوطنية، بما يعكس رؤيتها الأكاديمية والمجتمعية الرائدة في خدمة قطاعي التعليم والرياضة بالدولة.

وشهد اللقاء مناقشة مذكرة تفاهم مقترحة بين الطرفين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة ويدعم تطوير رياضة الريشة الطائرة على مستوى الدولة.