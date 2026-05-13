كرة السلة الأمريكية تودع كولينز وكلارك

شهدت كرة السلة الأمريكية حالة من الحزن، بعد الإعلان عن وفاة كل من جايسون كولينز، لاعب نيوجيرسي نتس السابق، وبراندون كلارك، لاعب ممفيس جريزليس.

وأعلنت عائلة جايسون كولينز وفاة اللاعب الأمريكي عن عمر 47 عامًا، بعد صراع استمر ثمانية أشهر مع ورم في المخ.

وقالت العائلة، في بيان رسمي أصدرته أمس الثلاثاء: «بحزن شديد، ننعي وفاة جايسون كولينز، زوجنا وابننا وأخينا وعمنا الحبيب، بعد صراع مرير مع ورم سرطاني».

وأضاف البيان: «لقد ترك جايسون بصمة مؤثرة في حياة الكثيرين، وكان مصدر إلهام لكل من تواصل معه عن قرب أو أبدى إعجابه به من بعيد».

وامتدت المسيرة الاحترافية لكولينز لمدة 13 عامًا، تنقل خلالها بين ستة فرق، وبلغ نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين مرتين بقميص نيوجيرسي نتس.

وتوفي براندون كلارك، لاعب ممفيس جريزليس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، عن عمر 29 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن كلارك، المولود في فانكوفر، قضى كامل مسيرته الاحترافية مع ممفيس جريزليس، بعدما اختاره أوكلاهوما سيتي ثاندر في عام 2019.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، حيث اكتفت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين وفريقه ووكيل أعماله بالإعلان عن الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ممفيس جريزليس، في بيان رسمي: «نشعر بحزن عميق، رحيل كلارك مأساة كبيرة».

وأضاف البيان: «لقد كان لاعبًا مميزًا وشخصًا رائعًا، وبصمته معنا لن تُنسى، ونتقدم بأحر التعازي لأهله وذويه في هذه المرحلة العصيبة».