«الجودو» يعلن تفاصيل بطولة الإمارات المفتوحة «حصنتك يا وطن»



أعلن اتحاد الإمارات للجودو برنامج منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين لأقل من 15 و18عاماً، التي تقام على مدار يومي 16 و17 مايو الجاري، بمقره في بني ياس تحت شعار «حصنتك يا وطن».



وأوضح الاتحاد أن البطولة تأتي في ختام موسم 2025-2026، ضمن استراتيجية الاهتمام بالفئات العمرية، ورفع مستوى جاهزية جميع العناصر، قبيل المشاركة بـ5 لاعبين في كأس طشقند للناشئين بأوزبكستان على مدار يومي 28 و29 مايو الجاري.



وأوضح أن اليوم الأول يشهد إقامة منافسات فئة الأشبال للمواطنين والمقيمين، واعتماد إجراءات الميزان للمشاركين يوم 15 مايو الجاري في كل من مقر الاتحاد ببني ياس، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية.



ونوه ببدء إجراءات الميزان لفئة الناشئين والناشئات، للمواطنين والمقيمين، يوم 16 مايو بمقره في بني ياس، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، تمهيداً لانطلاق المنافسات.