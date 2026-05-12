اتحاد الرماية يختار 25 رامياً ورامية للمشاركة في الألعاب الخليجية بالدوحة

أعلن اتحاد الإمارات للرماية اختيار 25 رامياً ورامية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي ستحتضنها الدوحة حتى 22 مايو الجاري.

تضم قائمة المنتخب الشيخ جمعة بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، والشيخ محمد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وسيف مانع الشامسي، ويحيى سهيل المهيري، وأحمد علي بوهليبة «تراب للرجال» وعبيد مصبح الخاطري، وسيف خليفة بن فطيس، «سكيت للرجال» وعائشة محمد الياسي، وفاطمة محمد الشبلي، «تراب للسيدات»، وسلطان صالح حسن، وسالم محمد اليماحي، وطلال محمد آل علي، وإبراهيم خليل إبراهيم «بندقية للرجال 10 أمتار».



وتضم القائمة أيضاً: ياسمين عبدالرحمن عبدالرزاق، وفاطمة عبيد السويدي، ومنى حسن الحوسني، وشروق حسن آل علي، «بندقية للسيدات 10 أمتار»، وأحمد عبدالله الأميري، وسعود أحمد آل علي، ومحمد كامل صالح، وعبدالله عبيد آل علي، «مسدس للرجال 10 أمتار»، وغاية شهيل آل علي، ومهرة خليفة السويدي، وانتصار صالح الجنيبي، وليلى باسم النقبي «مسدس للسيدات 10 أمتار».



وأشار الاتحاد إلى أن البعثة يترأسها حسن محمد بن هدية، الأمين العام، وتضم أمين مثنى طاهر، مدرب فئة المسدس للرجال، ورافايل مخمد ياروف، مدرب فئة التراب، وسيرجيناديفج، مدرب فئة المسدس للسيدات، وتيجاشري جانيش، مدربة فئة البندقية للسيدات، ومعمر محمود، مدرب فئة البندقية للرجال، وعلي عبدالله الكتبي، إداري فريق الرجال، وسهيلة إمام الدين، إدارية فريق السيدات.