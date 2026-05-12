شرطة دبي تُعزز الوعي الرياضي في الملاعب بمجمع زايد التعليمي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعوية، في مجمع زايد التعليمي الخوانيج، بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.



وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة التوعوية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية من مختلف الفئات، وترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في الملاعب الرياضية.



وقال: إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».



ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.