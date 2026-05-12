فرستابن يحقق أمنيته في «الجحيم الأخضر»



أثارت مشاركة ماكس فرستابن ​لأول مرة في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، مطلع الأسبوع المقبل، اهتماماً ​كبيراً، لدرجة أن تذاكر الحضور لعدة أيام بيعت بالكامل للمرة الأولى في تاريخ هذا السباق الطويل، حسبما أعلن المنظمون.



ويستغل سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عطلة نهاية الأسبوع ⁠من عمله المعتاد لمتابعة شغفه.



وسيتشارك السائق الهولندي (28 عاماً)، سيارة فريق «فرستابن ريسنغ» مع الإسباني داني جونكاديا والفرنسي جول ‌جونو والنمساوي لوكاس أوار، في السباق الذي ينطلق يوم السبت في حلبة نوربورغرينغ، التي كانت تعرف «بالجحيم الأخضر».



وقال الحساب الرسمي للحلبة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي «بيعت جميع تذاكر عطلة نهاية الأسبوع. لأول مرة في تاريخ سباق نوربورغرينغ ‌24 ساعة».



وأضاف «لن يتم بيع التذاكر في شباك التذاكر يوم السبت. يرجى عدم السفر دون تذكرة صالحة بأي ​حال من الأحوال».



شارك ‌فرستابن، الذي فاز ​في 71 سباق جائزة ⁠كبرى، في سباقات أخرى في نوربورغرينغ لاكتساب الخبرة، وأبهر الجميع بسرعته في السباقات التأهيلية.



وقال فرستابن عند تأكيد مشاركته «نوربورغرينغ 24 ⁠ساعة، هو سباق في قائمة أمنياتي منذ فترة طويلة، لذا، أنا متحمس للغاية، لأننا نستطيع جعل الأمنية تتحقق الآن».



قال المنظمون ⁠إنه رغم أن حضور فرستابن جذب اهتماماً عالمياً، فإن مشاركته ليست سوى جزء من القصة، إذ إن شبكة الانطلاق هي الأكبر في ما يزيد على 10 سنوات، بفضل 161 مشاركة.