لوكلير يضيف «سيديتشي» إلى أسطوله البحري الفاخر



أنفق نجم فريق فيراري شارل لوكلير، برفقة زوجته المؤثرة ألكسندرا سانت ملو، نحو 15 مليون جنيه إسترليني لاقتناء يخت فاخر جديد بطول 102 قدم، ليضيف بذلك القارب الثالث إلى أسطول رفاهيته البحرية، وذلك بعد أيام قليلة فقط من مشاركته في جائزة ميامي الكبرى.



ويواصل لوكلير موسمه القوي في بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما نجح في اعتلاء منصات التتويج في سباقي أستراليا واليابان، ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام، وسط أداء لافت يعكس جاهزيته للمنافسة على اللقب.



وعلى الصعيد الشخصي، يعيش السائق الموناكي البالغ من العمر 28 عاماً، فترة استقرار مميزة بعد زواجه من سانت ملو قبل شهرين، حيث استفاد من فترة توقف السباقات لقضاء وقت أطول بعيداً عن أجواء الحلبة، قبل أن يعلن الثنائي عن اقتناء يختهما الجديد من شركة «ريفا» الإيطالية.



وتم تسليم اليخت في حفل خاص داخل حوض بناء السفن في لا سبيتسيا، حيث قام الزوجان بجولة تعريفية داخل القارب، قبل أن يتم استلام القارب وسط أجواء احتفالية لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.



ويعد اليخت الجديد، الذي أُطلق عليه اسم «سيديتشي» أي 16 بالإيطالية، امتداداً لأسطول لوكلير البحري الذي يضم بالفعل عدة يخوت فاخرة، فيما يتميز التصميم الداخلي بمواصفات عالية تشمل أربع كبائن فاخرة ومنطقة نادي شاطئ ومنصة سباحة، إضافة إلى تجهيزات تقنية وترفيهية متطورة.



كما يعكس القارب الجديد الطابع الخاص للنجم الشاب، إذ يحمل اسماً مرتبطاً برقم سباقه وذكريات ميلاده، في وقت يواصل فيه لوكلير ترسيخ حضوره كأحد أبرز نجوم الفورمولا 1 داخل وخارج الحلبة، سواء عبر النتائج أو أسلوب الحياة الفاخر الذي يعيشه.