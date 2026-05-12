توقيع شراكة بين اتحاد المصارعة ونادي الفجيرة للفنون القتالية

أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة ونادي الفجيرة للفنون القتالية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير رياضة المصارعة على مستوى الدولة، من خلال تأسيس قاعدة متينة للعبة في إمارة الفجيرة، واكتشاف المواهب الوطنية وصقلها لتكون رافدًا للمنتخبات الوطنية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية.

ووقّع الاتفاقية، من جانب اتحاد الإمارات للمصارعة، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون، فيما مثّل نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش، وذلك بحضور محمد خليفة المبارك، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد نادر أبو شاويش اعتزازه بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أنها تجسد رؤية النادي في أن يكون منصة رياضية آمنة وحاضنة للمواهب، تسهم في إعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل.

وأضاف أن النادي يسعى، من خلال هذا التعاون، إلى ترسيخ منظومة رياضية رائدة في إمارة الفجيرة، معربًا عن تطلعه إلى أن تحقق الشراكة أهدافها في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة المحلية.