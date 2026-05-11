دبي تتصدر منافسات بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية

اختتمت منافسات بطولة الفردي والزوجي والثلاثي لبولينج ذوي الإعاقة السمعية، التي نظمتها لجنة الإمارات لرياضة الصم تحت مظلة اللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك على صالة مركز دبي الدولي للبولينج، وسط مشاركة مميزة من 29 لاعباً من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة.



وشهدت البطولة إقامة مسابقات الفردي والزوجي والثلاثي، حيث تألق لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم بحصد معظم المراكز الأولى، مؤكدين جاهزيتهم الفنية ومستوى التطور الذي تشهده رياضة الصم في الدولة.



وفي منافسات الفردي، توّج داريو كاتانزارو من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، فيما حل زميله طارق شهاب في المركز الثاني، وجاء وليد خالد رضوان في المركز الثالث.

أما في منافسات الزوجي، فقد أحرز الثنائي وليد خالد رضوان وأيمن المقبالي من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول، بينما جاء الثنائي طارق شهاب وداريو كاتانزارو من نادي دبي في المركز الثاني، وحل محمد خميس ومطر الرميثي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثالث.



وفي منافسات الثلاثي، فاز فريق نادي دبي المكوّن من أيمن المقبالي وداريو كاتانزارو وطارق شهاب بالمركز الأول، فيما جاء فريق نادي العين المكوّن من سالم المقبالي ومطر الرميثي ومحمد خميس في المركز الثاني، بينما نال فريق نادي دبي المكوّن من علي الجابري ووليد خالد رضوان ووليد محمود المركز الثالث.



قام بتتويج الفائزين ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية، وعبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم. وأكد عبدالله أهلي أن البطولة تأتي ضمن جهود اللجنة لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف الرياضات، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين، بما يدعم مسيرة الإنجازات الرياضية الإماراتية على المستويات الإقليمية والدولية.