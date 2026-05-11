ختام ناجح للنسخة الأولى من بطولة المواهب لكرة الطاولة

اختتمت بنجاح كبير فعاليات النسخة الأولى من بطولة المواهب لكرة الطاولة، التي نظمتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية «UAETSS» بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة وبدعم من وزارة الرياضة، وذلك في مرافق نادي مليحة الثقافي الرياضي أمس الأحد، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 200 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.



وشهدت البطولة أجواء تنافسية مميزة ومستويات فنية لافتة عكست حجم التطور المتسارع الذي تشهده رياضة كرة الطاولة في دولة الإمارات، إضافة إلى الحضور الكبير من الأسر والمدربين والمهتمين بالرياضة، في مشهد جسّد أهمية الاستثمار في الفئات السنية الصغيرة وصناعة جيل رياضي قادر على المنافسة مستقبلاً.



وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية بنجاح كبير، حيث شكّلت منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الواعدة، ومنحت اللاعبين واللاعبات فرصة خوض تجربة تنافسية احترافية ضمن بيئة رياضية متكاملة تراعي الجوانب الفنية والتطويرية والتربوية.



وأشاد المشاركون بالمستوى التنظيمي المميز للبطولة، والدور الكبير الذي قام به نادي مليحة الثقافي الرياضي في استضافة الحدث وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاحه بما ساهم في خروج البطولة بصورة احترافية تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة الإماراتية.



كما ثمّنت اللجنة المنظمة جهود اتحاد الإمارات لكرة الطاولة وجميع الحكام والمنظمين والمتطوعين والأجهزة الفنية والإدارية، الذين لعبوا دوراً محورياً في نجاح البطولة وتحقيقها لهذا المستوى المتميز من التنظيم والانضباط.



وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة يعكس أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية منذ المراحل العمرية المبكرة، مشيراً إلى أن ما شهدناه اليوم يؤكد أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة واعدة من المواهب القادرة على تحقيق مستقبل مميز للرياضة الوطنية. هذه البطولات تمثل جزءاً أساسياً من رؤيتنا الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وخاصةً في الرياضات الفردية وتطويرها وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل، بما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم الرياضة الوطنية وتعزيز استدامة تطوير المواهب.



من جانبه، أكد المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، أن البطولة حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً مميزاً، مضيفاً: نحن سعداء بالمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون واللاعبات خلال البطولة، والتي عكست حجم العمل الكبير الذي تقوم به الأندية والأكاديميات الرياضية في تطوير الفئات السنية. هذه البطولة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المزيد من المواهب القادرة على تطوير مستقبل كرة الطاولة الإماراتية.



وشهدت المنافسات بروز عدد كبير من المواهب المتميزة التي أظهرت قدرات فنية وذهنية واعدة، حيث سيتم متابعة مجموعة من اللاعبين واللاعبات ضمن برامج تطوير مستقبلية تهدف إلى دعمهم وصقل مهاراتهم، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى بناء قاعدة قوية من الرياضيين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.



واختتمت البطولة بتتويج الفائزين وسط أجواء احتفالية مميزة، عكست روح المنافسة الإيجابية والروح الرياضية العالية بين جميع المشاركين، لتؤكد النسخة الأولى من البطولة أن مستقبل كرة الطاولة الإماراتية يحمل الكثير من المواهب والطموحات الواعدة.