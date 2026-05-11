«اتحاد القوس والسهم» يتوج الفائزين في «كأس الإمارات» بالفجيرة

اختتم اتحاد الإمارات للقوس والسهم منافسات كأس الإمارات داخل الصالات، والتي أقيمت يومي 9 و10 مايو الجاري بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وفاز ناديا الحمرية والشارقة الرياضي للمرأة بذهبية القوس المحدب للرجال والسيدات، ونادي الثقة للمعاقين بذهبية القوس المركب لذوي الهمم لفئة الرجال، وناديا دبا وأبوظبي بذهبية القوس المحدب لفئتي الرجال والسيدات تحت 21 عامًا.

وحقق ناديا المدام والفجيرة للفنون القتالية ذهبية القوس المحدب للرجال والسيدات تحت 18 عامًا، فيما أحرز نادي الحرس الأميري الرياضي والشارقة الرياضي للمرأة ذهبية الرجال والسيدات في القوس المركب، بينما حصد نادي البطائح والشارقة الرياضي للمرأة ذهبية الرجال والسيدات في القوس المركب تحت 21 عامًا.

وتفوق نادي أبوظبي بحصد ذهبيتي القوس المركب للرجال والسيدات تحت 18 عامًا، بينما أحرز نادي المدام والشارقة الرياضي للمرأة ذهبية القوس المحدب للرجال والسيدات فوق وتحت 21 عامًا، كما فاز نادي المدام بذهبية القوس المحدب المختلط تحت 18 عامًا، وحققت أكاديمية «دي أرشرز» ذهبية القوس المركب المختلط للرجال والسيدات، وتصدر نادي المدام منافسات القوس المركب المختلط تحت 18 و21 عامًا للرجال والسيدات.

وتوجت الفائزين سعادة هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بحضور حميد سبت الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات.

وأكدت رئيس الاتحاد أن البطولة شهدت مستويات تنافسية فاقت التوقعات، بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، بما يجسد مؤشرات تطور اللعبة وتنامي الشغف بها من اللاعبين واللاعبات، مشيرة إلى أن هذه المكتسبات تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وأشارت إلى استمرار الفعاليات بإقامة منافسات بطولة الإمارات للمواهب يومي السبت والأحد المقبلين، مشيدة بالتعاون الكبير لوزارة الرياضة، وتوفير كافة مقومات النجاح للبطولتين في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.