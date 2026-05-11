بريملال يحطم رقم تايغر وودز في جولة دي بي ورلد

دخل اللاعب الشاب يوراف بريملال التاريخ، بعدما نجح في تحقيق أكبر فارق في عدد الضربات للاعب فائز بأول بطولة في مسيرته ضمن جولة دي بي ورلد، التي تقام في إطار منافسات «السباق إلى دبي»، وذلك بفوزه ببطولة «إستريا دام كتالونيا»، التي اختتمت أمس الأحد في مدينة برشلونة الإسبانية، وسط احتدام المنافسة بين نجوم العالم لحجز مقاعد التأهل إلى النهائيات المقررة إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي ودبي، خلال نوفمبر المقبل.

ونجح بريملال، البالغ من العمر 22 عامًا، في إنهاء المنافسات برصيد مذهل بلغ 28 ضربة تحت المعدل، متقدمًا بفارق كبير بلغ 14 ضربة عن مواطنه شون نوريس، الذي حل ثانيًا برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحطم بريملال الرقم القياسي التاريخي الذي كان مسجلًا باسم الأسطورة الأميركي تايغر وودز، الذي حقق أول ألقابه في جولة دي بي ورلد بفارق 11 ضربة عن أقرب منافسيه، عندما فاز بلقب بطولة «الماسترز» عام 1997.

ورفع بريملال كأس البطولة في يوم رياضي عالمي بمدينة برشلونة، التي احتضنت مساءً لقاء «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح بريملال في تحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في ملعب نادي «إل برات» للجولف في برشلونة، بعدما حقق 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في الجولة الرابعة أيضًا، في أداء مذهل للاعب الذي يشارك في البطولة التاسعة فقط بمسيرته في جولة دي بي ورلد.

وكسب بريملال، بفضل هذا الفوز، 585 نقطة، ليتقدم 131 مركزًا دفعة واحدة، ويحتل المركز 26 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، الصادر اليوم الاثنين، بإجمالي 650 نقطة.

وقال بريملال: «لا أجد الكلمات. لقد عملت بجد للوصول إلى هذه المكانة، ومن دواعي سروري أن أرى ثمرة جهودي أخيرًا. كانت الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية مليئة بالتحديات، سعيًا لبناء نفسي والوصول إلى هذه المكانة المرموقة. إنه حلم أصبح حقيقة».

وتعد بطولة كتالونيا الأولى ضمن «السلسلة الأوروبية» هذا الموسم، والمحطة رقم 18 في بطولات الموسم، حيث من المقرر أن تطوف المنافسات، التي تحمل اسم وشعار دبي تحت مسمى «السباق إلى دبي»، حول العالم عبر إقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة.

وتقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتأهل أفضل 70 لاعبًا إلى بطولة أبوظبي في «ياس لينكس» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم يتأهل أفضل 50 لاعبًا إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي «عقارات جميرا للجولف» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.