ميداليتان للإمارات في ختام «جراند سلام» كازاخستان

رفع منتخبنا الوطني للجودو رصيده إلى ميداليتين «فضية وبرونزية» في ختام منافسات الوزن الثقيل ببطولة أستانا «جراند سلام» الكبرى، التي نظمها اتحاد كازاخستان بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري.

وحصد اللاعب عمر معروف الميدالية البرونزية في منافسات فوق 100 كجم، بعد مشوار تنافسي قوي في التصفيات، بدأ بتخطيه بطل كازاخستان كريك غالمجان، ثم بطل فرنسا تيمان ديابي، قبل أن يخسر أمام البطل الروسي العالمي إينال تاسويف.

وكان منتخبنا الوطني قد افتتح مشاركته في البطولة بحصد الميدالية الفضية عبر اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات وزن تحت 52 كجم.

ومن جهة أخرى، أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، المشاركة في بطولة كأس طشقند للناشئين، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان يومي 28 و29 مايو الجاري.

وتضم قائمة المنتخب خمسة لاعبين هم: مسعود المسماري «تحت 55 كجم»، وأنس اليماحي «تحت 60 كجم»، وصقر العتيبي «تحت 66 كجم»، وحميد المازمي «تحت 73 كجم»، ويوسف العواد «تحت 81 كجم».