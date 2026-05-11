سباحو الإمارات يخوضون تحدي الألعاب الخليجية

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات المائية اختيار ثلاثة سباحين لتمثيل المنتخب الوطني في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 22 مايو الجاري.

ووصلت بعثة المنتخب أمس إلى الدوحة، وتضم السباحين حسين شوقي، وعيد المجيني، وسهيل الهنائي، ويرافقهم عبد الواحد عبدالله، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، إلى جانب مدرب المنتخب مروان الحتاوي، وعمر الهمشري أخصائي العلاج الطبيعي.

ويأتي حضور المنتخب ضمن خطة اتحاد الإمارات للرياضات المائية الهادفة إلى تعزيز الاحتكاك الخارجي للاعبين، ومنح السباحين فرصة اكتساب الخبرات الفنية من خلال المشاركة في البطولات الإقليمية والخليجية، بما يسهم في تطوير المستويات الفنية ودعم مسيرة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.