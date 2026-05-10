تحت رعاية حمدان بن محمد بن زايد.. النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة تنطلق الأحد في أبوظبي



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، يُنظِّم اتحاد الإمارات للمصارعة فعاليات النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، الأحد في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي.



وتُقام النسخة الثالثة من البطولة بمشاركة 14 نادياً وأكاديمية وأكثر من 160 لاعباً، ليُشكّل هذا الحدث المحطة الختامية للموسم الرياضي 2025–2026، وتتويجاً لمسيرة من العمل والاستعداد خاضها اللاعبون على مدار الموسم، ضمن منافسات تعكس النمو المتواصل الذي تشهده رياضة المصارعة في دولة الإمارات.



وتأتي النسخة الحالية لتُمثِّل امتداداً للنجاحات التي حققتها البطولة في نسختيها السابقتين، بعد أن رسّخت حضورها كمنصة تنافسية بارزة لاكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الرياضيين، وتعزيز حضور المصارعة بين الفئات العمرية، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تطوير الرياضة، وإعداد جيل قادر على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الفعاليات الرياضية المقبلة.



وتشهد البطولة هذا العام مشاركة لاعبين ضمن فئتَي تحت 13 و17 عاماً، في منافسات قوية تُقام وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، بما يتيح للاعبين خوض تجارب تنافسية حقيقية، تسهم في تطوير مهاراتهم، وصقل قدراتهم البدنية والذهنية، وترسيخ قيم الالتزام وروح التحدي لديهم.



وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة، إن تنظيم النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد لتطوير رياضة المصارعة، من خلال تنظيم بطولات نوعية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في توسيع قاعدة الرياضيين الممارسين، ورفع مستوى أدائهم الفني، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات المقبلة.



وأضاف الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان: تُمثِّل هذه البطولة منصةً مهمةً لتعزيز التنافس الرياضي بين الأندية والأكاديميات، وتوفير بيئة احترافية تُمكِّن اللاعبين من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات، بما يعزز حضور رياضة المصارعة على الساحة الوطنية، ويدعم مسارات تطويرها في دولة الإمارات.



وأشار الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان إلى أن الاتحاد يواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تُركِّز على اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها وتطويرها، وتوفير منظومة متكاملة من البطولات والبرامج التنافسية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة في مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة المصارعة الإماراتية على خريطة الرياضة العالمية.



وتُشكِّل النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة خطوةً جديدةً في مسار تطوير الرياضة، وترجمةً عمليةً لرؤية الاتحاد في بناء منظومة رياضية متكاملة، تقوم على اكتشاف المواهب، وتأهيل الرياضيين، ودعم وتمكين الأندية والأكاديميات، وتعزيز حضور رياضة المصارعة على مستوى الدولة، وصولاً إلى إعداد أجيال قادرة على المنافسة، ورفع علم دولة الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.