الشارقة الرياضي للمرأة يتوّج بكأس الإمارات لكرة السلة للسيدات



توّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب كأس الإمارات لكرة السلة للسيدات للموسم الرياضي 2025-2026، عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي خورفكان بنتيجة 60-50، في اللقاء الذي أقيم، اليوم، على صالة نادي البطائح.



ونجح فريق الشارقة الرياضي للمرأة في الحفاظ على لقبه، الذي أحرزه في النسخة الماضية من البطولة.



وعقب نهاية المباراة قام حسين البلوشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، وغالية المازمي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد، بتتويج فريق الشارقة بالكأس والميداليات الذهبية، بحضور محمد خادم الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وراشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية.



وأشادت غالية المازمي بالمستويات الفنية، التي قدمتها الفرق المشاركة خلال البطولة، مؤكدة أن المنافسات عكست حجم العمل التطويري الذي تقوم به الأندية في دعم وتعزيز كرة السلة النسائية، والارتقاء بمستواها الفني والتنافسي.