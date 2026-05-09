إثارة منتظرة في ختام بطولة وسام الاستحقاق للغولف





تتواصل منافسات بطولة وسام الاستحقاق للغولف لموسم 2025 – 2026، التي تشهد مشاركة 55 لاعباً ولاعبة يتنافسون على أرض ملعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعدما انطلقت البطولة الجمعة، على أن تختتم الأحد وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة.



وشهدت منافسات فئة الرجال صراعاً محتدماً على الصدارة عقب ختام الجولة الثانية، حيث تقاسم البريطانيان سايمون دان وجاي مولان المركز الأول برصيد إجمالي ضربتين تحت المعدل بمجموع 138 ضربة لكل منهما.



وفي منافسات السيدات، واصلت البريطانية سانا توفيل تألقها محافظـة على صدارة الترتيب برصيد إجمالي (+2) بمجموع 142 ضربة.



وحلت الإماراتية لارا الشايب في المركز الثاني برصيد (+4) بمجموع 144 ضربة بعد أداء ثابت في الجولتين، وجاءت الإماراتية انتصار ريتش في المركز الثالث برصيد (+8) بمجموع 148 ضربة.



وفي منافسات الناشئين لفئة الأولاد A، انتزع السويسري توماس بوشارد الصدارة برصيد (+3) بمجموع 143 ضربة.



وفي منافسات الناشئات، خطفت الإماراتية آسيا سليم الأضواء بعدما توجت بصدارة فئة جونيور جيرلز Division A إثر أداء مميز أنهته بمجموع 148 ضربة وبواقع (+8) فوق المعدل.



وسجلت آسيا 76 ضربة في الجولة الأولى قبل أن ترفع من مستواها في الجولة الثانية محققة 72 ضربة، لتحسم المركز الأول عن جدارة، مؤكدة التطور اللافت للاعبات الإماراتيات.



منافسات الصغار



وفي منافسات جونيور جيرلز Division B، تألقت الهندية آريا جانجولي وتوجت بالمركز الأول 143 ضربة.



وفي منافسات الأولاد لفئة جونيور بويز Division B، نجح الإيطالي أوجينيو جاليبيني في حسم الصدارة بعدما أنهى البطولة بمجموع 144 ضربة وبواقع (+4) فوق المعدل.



كما اختتمت منافسات فئة جونيور بويز Division A وسط منافسة قوية، حيث توج السويسري توماس بوشارد بالمركز الأول.