الزيمبابوي سليفستر بطل «وزن الريشة» في «محاربي الإمارات»



خطف الزيمبابوي سليفستر تشيبفمبو الأضواء في النسخة الـ70 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بفوزه في النزال الرئيسي المشترك على الألباني فيلسون دريكجوني بقرار الحكام ضمن منافسات «وزن الريشة»، خلال البطولة التي أقيمت على صالة «سبيس 42 أرينا» في شاطئ الراحة بأبوظبي وسط حضور جماهيري كبير.



وشهد الحدث إقامة 10 نزالات قوية أكدت النجاح المتواصل للبطولة، بحضور الشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومحمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، إضافة إلى البريطاني كيريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.



وفي النزال الرئيسي، توج البرازيلي إدواردو نيفيز بلقب الوزن الثقيل بعد فوزه على المغربي بدر مدكوري بالإخضاع في الجولة الثانية، فيما فرض التركي رمضان رحيموف سيطرته على نزاله أمام البيلاروسي أليكس بودين في وزن الخفيف، ليحقق فوزاً مستحقاً بقرار الحكام عقب أداء قوي في مختلف مجريات المواجهة.



من جانبه أكد محمد الحمادي أن أبوظبي أصبحت واحدة من أهم العواصم العالمية للفنون القتالية المختلطة، بفضل النجاحات الكبيرة التي تحققها في استضافة وتنظيم أبرز البطولات الدولية، مشيداً بالدور الذي تقوم به بطولة «محاربي الإمارات» في اكتشاف وصناعة المواهب العربية والعالمية، مشيراً إلى أن انتشار رياضات الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في المدارس والأندية بشكل كبير يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة وصناعة أجيال تمتلك روح الانضباط والتحدي.