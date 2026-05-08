الأولمبياد الخاص يجهز لاعبيه للمشاركة في الألعاب الإماراتية



أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي ختام منافسات البطولة الثانية لرياضة البوتشي، والتي نظمها في نادي عجمان لذوي الإعاقة، في إطار تجهيز لاعبيه ولاعباته للمشاركة في منافسات الألعاب الإماراتية لأصحاب الهمم والمقررة من 6 إلى 10 يونيو المقبل.



وكان الأولمبياد الخاص قد أطلق عدداً من البطولات المتخصصة في رياضة البوتشي والتي تم ضمها رسمياً للمرة الأولى إلى الألعاب الإماراتية، إذ نظم أولى بطولاته في أبوظبي، على أن تتواصل البطولات في جميع إمارات الدولة استعداداً لانطلاقة منافسات دورة الألعاب.



وأقيمت البطولة بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة من أندية عجمان، والثقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ورأس الخيمة لأصحاب الهمم.