كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال 15 مايو



أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، اليوم، انطلاق منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026 اعتباراً من 15 مايو الجاري، بمشاركة 8 أندية، وفق نظام جديد يقام على مرحلتين حتى المباراة النهائية المقررة نهاية مايو الجاري.



وتضم البطولة أندية الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، والبطائح، والظفرة، والوصل، والوحدة، والجزيرة، حيث تم توزيعها إلى مجموعتين بناءً على الترتيب العام لدوري الإمارات للرجال للموسم الماضي.



وضمت المجموعة الأولى فرق الشارقة، والبطائح، والظفرة، والجزيرة، فيما تضم المجموعة الثانية فرق شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والوحدة.



وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الفرق المتقدمة في ترتيب الموسم الماضي، مع تأهل جميع الفرق إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تستمر الأدوار الإقصائية بالطريقة نفسها حتى النهائي.



وتنطلق الجولة الافتتاحية يوم 15 مايو بمباراتين تجمع الأولى الشارقة مع الجزيرة على صالة نادي الشارقة، فيما يلتقي البطائح مع الظفرة على صالة البطائح، على أن تستكمل مباريات الجولة يوم 16 مايو بلقائي شباب الأهلي مع الوحدة، والنصر مع الوصل.



وحدد الاتحاد يومي 24 و25 مايو لإقامة مباريات الدور ربع النهائي، فيما تقام مواجهتا الدور نصف النهائي يوم 28 مايو، على أن تختتم البطولة يوم 30 مايو بإقامة مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.



وأكد اتحاد الإمارات لكرة السلة، تطبيق الضوابط الفنية المعتمدة في دوري الرجال، إلى جانب العمل بالقانون الدولي للعبة وفق أحدث تعديلاته، مع إمكانية تعديل جدول المباريات في حال ارتباطات المنتخبات والأندية الخارجية أو متطلبات النقل التلفزيوني.